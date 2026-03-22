الخارجية ⁧‫السعودية‬⁩: إشعار الملحق العسكري بسفارة ⁧‫إيران‬⁩ ومساعده و3 من أعضاء البعثة بمغادرة البلاد خلال 24 ساعة

جددت المملكة العربية السعودية إدانتها القاطعة للاعتداءات الإيرانية السافرة ضد المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من الدول العربية والإسلامية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن وزارة الخارجية، قولها في بيان، أن المملكة قد قامت بإشعار كل من الملحق العسكري بسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المملكة ومساعد الملحق العسكري بالسفارة، وثلاثة أشخاص من أعضاء طاقم البعثة بمغادرة المملكة واعتبارهم أشخاصاً غير مرغوب فيهم، وأن عليهم مغادرة المملكة خلال 24 ساعة.

وأكدت⁩ الخارجية السعودية، أن المملكة لن تتوانى في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحفظ سيادتها وصون أمنها وحماية أراضيها.