ألمانيا تبحث كبح ارتفاع أسعار الغذاء

تدرس الحكومة الألمانية تداعيات ارتفاع أسعار المواد الغذائية على خلفية حرب إيران، حيث أعلن نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، إزرا ليمباخر، أن فريق العمل المشترك بين التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، سيبدأ التدقيق في تكاليف الغذاء، بعد أن كان قد ركز أخيراً على الارتفاع الحاد في أسعار الوقود.

وقال ليمباخر في تصريحات لصحيفة «راينشه بوست» الألمانية الصادرة أمس: «من خلال ارتفاع أسعار الأسمدة والنقل، هناك خطر أن ترتفع أيضاً أسعار المواد الغذائية في المرحلة التالية»، مشيراً إلى أن فريق العمل سيناقش الأسبوع المقبل «إجراءات للحد من التضخم».