إدانة ماسك بتهمة تضليل مساهمي «تويتر» قبل استحواذه على المنصة

دانت هيئة محلفين أميركية في كاليفورنيا، الملياردير إيلون ماسك، بتهمة تضليل مساهمي منصة «تويتر» سابقاً، وفق تقارير إعلامية، وذلك عبر مهاجمته الشبكة في تغريدات قبل استحواذه عليها في صفقة بلغت قيمتها 44 مليار دولار.

ويعني الحكم الصادر في دعوى قضائية جماعية، أن أغنى رجل في العالم، قد يُلزم دفع تعويضات تصل إلى 2.6 مليار دولار للمساهمين، بحسب ما أفادت به شبكة «سي إن بي سي» ووسائل إعلام أخرى.

ورفع جوزيبي بامبينا، دعوى قضائية ضد ماسك نيابة عن الأشخاص الذين باعوا أسهم «تويتر» بين منتصف مايو 2022، وأوائل أكتوبر من العام نفسه.

وأظهرت لائحة الاتهام أن هيئة المحلفين وافقت المدعي على أن ماسك انتهك قانون سوق الأوراق المالية الذي يحظر الإدلاء بتصريحات كاذبة ومضللة، تؤدي إلى انخفاض سعر السهم بشكل مصطنع، وفي هذه الحالة سهم «تويتر».

واتهمت الدعوى المدنية ماسك، بالتسبب في انخفاض سعر سهم «تويتر» خلال إعادة تفاوضه على سعر الشراء أو الانسحاب من الصفقة نهائياً، ما تسبب في خسارة البائعين لأسهمهم.

وقال محامي المدعين، جوزيف كوتشيت، «إنه نصر مهم، ليس فقط لمستثمري (تويتر)، لكن للأسواق عامة. وأعتقد أن حكم هيئة المحلفين يبعث برسالة قوية مفادها بأنه رغم أنك شخص ثري وقوي، لايزال يتعين عليك طاعة القانون، ولا أحد فوق القانون».

من جهتهم، قال محامو ماسك أثناء خروجهم من قاعة المحكمة، إن ليس لديهم أي تعليق.

وكان ماسك غرد في إحدى مراحل مفاوضات الشراء بأن صفقة الاستحواذ معلّقة مؤقتاً إلى حين إثبات مسؤولي «تويتر» أن نسبة «الحسابات الوهمية» منخفضة، كما ادعت المنصة حينها.

وتخلى ماسك عن محاولاته للانسحاب من اتفاق مبدئي لشراء «تويتر» في أواخر عام 2022 بعد أن رفعت المنصة دعوى قضائية ضده لإلزامه تنفيذ العقد بينهما.

ومنذ ذلك الحين، قام ماسك بدمج منصة التواصل التي غير اسمها إلى «إكس» مع شركته الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي «إكس إيه آي» وشركته الخاصة لاستكشاف الفضاء «سبايس إكس».