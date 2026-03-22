ستارمر يدعو لاجتماع بشأن تأثير الحرب في تكاليف المعيشة

ذكرت صحيفة «التايمز» البريطانية أمس، ​أن رئيس الوزراء كير ستارمر، سيدعو خلال أيام إلى عقد اجتماع طارئ يضم كبار الوزراء ومحافظ بنك إنجلترا، آندرو بيلي، لبحث خطط لمساعدة الأسر في مواجهة ارتفاع ‌تكاليف المعيشة الناجم عن حرب إيران. وأحجم متحدث ‌باسم مكتب ستارمر وآخر ‌باسم بنك إنجلترا المركزي عن ‌التعليق على ‌التقرير.

ويتعرض ستارمر لضغوط لمساعدة المستهلكين ​في المملكة ‌المتحدة، بعد ​أن أدت الحرب إلى ارتفاع أسعار البنزين ​والطاقة والرهن العقاري.

وتعهد ستارمر الإثنين الماضي بدعم «العاملين» الذين يعانون ضغوط تكاليف المعيشة التي تفاقمت بسبب الصراع.

وكبداية، قالت الحكومة إنها ستقدم حزمة مالية بقيمة 53 ‌مليون جنيه إسترليني (70 مليون دولار)، لمساعدة ​الأسر الأكثر احتياجاً على التعامل مع ارتفاع كلفة وقود التدفئة.

على صعيد آخر، أكد مصدر رسمي بريطاني لوكالة «فرانس برس» أمس، أن إيران حاولت «من دون جدوى» الجمعة، توجيه ضربة إلى قاعدة دييغو غارسيا الأميركية البريطانية في المحيط الهندي، موضحاً بذلك ما أوردته صحيفة «وول ستريت جورنال» عن إطلاق طهران صاروخين بالستيين باتجاه القاعدة.

وتقع قاعدة دييغو غارسيا على بعد نحو 4000 كيلومتر من إيران، وهي إحدى قاعدتين سمحت بريطانيا للولايات المتحدة باستخدامهما.