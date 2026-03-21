مجموعة السبع تدعو إيران إلى وقف فوري لهجماتها "غير المبرّرة"

دعا وزراء خارجية دول مجموعة السبع السبت إيران إلى "الوقف الفوري وغير المشروط" لهجماتها "غير المبرّرة" على دول الشرق الأوسط.

وجاء في بيان لوزراء خارجية دول المجموعة "ندعو إلى الوقف الفوري وغير المشروط لكل الهجمات التي يشنها النظام الإيراني".

وتضم المجموعة ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة، إضافة إلى الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي.