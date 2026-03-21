ترامب: لا أريد وقفا لإطلاق النار في الحرب على إيران
أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم، عدم رغبته في وقف إطلاق النار في الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.
وقال لصحافيين: "يمكننا إجراء حوار، لكنني لا أريد وقف إطلاق النار. فمثلما تعلمون، لا تبرم وقف إطلاق نار وأنت تبيد الطرف الآخر".
وأضاف ترامب أنه يعتقد أن إسرائيل ستكون مستعدة لإنهاء الحرب على إيران بمجرد أن تستكمل الولايات المتحدة عملياتها العسكرية.
