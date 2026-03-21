ترامب: لا أريد وقفا لإطلاق النار في الحرب على إيران

أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ⁠اليوم، عدم رغبته ‌في وقف ‌إطلاق النار في ‌الحرب الأميركية ‌الإسرائيلية ‌على إيران.

وقال ​لصحافيين: "يمكننا ‌إجراء ​حوار، ⁠لكنني ​لا ⁠أريد وقف ⁠إطلاق النار. ⁠فمثلما تعلمون، لا تبرم وقف إطلاق ‌نار وأنت ​تبيد الطرف الآخر".

وأضاف ترامب أنه ​يعتقد أن ​إسرائيل ​ستكون مستعدة لإنهاء ‌الحرب ⁠على إيران ​بمجرد ​أن ⁠تستكمل ​الولايات ​المتحدة ⁠عملياتها ⁠العسكرية.