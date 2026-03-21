أميركا واليابان تكشفان عن مشروع للطاقة النووية بـ 40 مليار دولار

كشفت الولايات المتحدة واليابان عن مشروع بقيمة 40 مليار دولار لبناء مفاعلات نووية صغيرة في ولايتي تينيسي وألاباما الأميركيتين، وذلك عقب اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في واشنطن أول من أمس.

وجاءت المحادثات بين ترامب وتاكايتشي بعد موافقة طوكيو العام الماضي على استثمار 550 مليار دولار في الولايات المتحدة حتى عام 2029، كجزء من اتفاقية تجارية جديدة مع واشنطن.

كما تضمن بيان مشترك بشأن ما يسمى بالمفاعلات المعيارية الصغيرة «إس إم آر»، إعلاناً عن استثمار بقيمة 33 مليار دولار في محطات توليد الطاقة بالغاز الطبيعي في ولايتي بنسلفانيا وتكساس.

وكان البلدان قد أعلنا في فبراير الماضي عن الدفعة الأولى من المشروعات في إطار صندوق استثمار جديد يتضمن التزامات بقيمة 36 مليار دولار في ثلاثة مشاريع بنية تحتية.

وأكد البيان أن هذه المشروعات ستضمن الأمن من خلال «تسريع النمو الاقتصادي للبلدين، ما يمهد الطريق لعصر ذهبي جديد للتحالف الياباني الأميركي المتنامي باستمرار».

وأشاد البيان بالمفاعلات النووية الصغيرة المعيارية التي ستبنيها شركة «جي إي فيرنوفا هيتاشي»، باعتبارها «مصدراً هائلاً للطاقة المستقرة من الجيل المقبل، ما يسهم في استقرار أسعار الكهرباء للشعب الأميركي ويعزز ريادة اليابان والولايات المتحدة في المنافسة التكنولوجية العالمية».

كما أصدر الجانبان خطة عمل لتطوير سلاسل إمداد المعادن الحيوية، وسط مخاوف بشأن هيمنة الصين على هذا القطاع.

وأعلن البيت الأبيض أن أميركا واليابان ستتعاونان أيضاً في تطوير التنقيب عن المعادن الحيوية في أعماق البحار، «بما في ذلك رواسب الطين الغنية بالعناصر الأرضية النادرة بالقرب من جزيرة ميناميتوريشيما اليابانية».

وميناميتوريشيما هي جزيرة مرجانية يابانية معزولة تقع على بعد نحو 1950 كيلومتراً جنوب شرق طوكيو.

وقد جُمعت رواسب تحتوي على عناصر أرضية نادرة بواسطة قارب حفر علمي ياباني متخصص في أعماق البحار كان قد أبحر في يناير الماضي إلى الجزيرة التي يُعتقد أن المياه المحيطة بها غنية بالمعادن الثمينة.