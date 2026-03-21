أوروبا تستعد لمواجهة أزمة هجرة محتملة

مع استمرار تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، صرح زعماء الاتحاد الأوروبي بأنهم لا يريدون التعرض لمفاجأة بواسطة أزمة هجرة محتملة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عقب قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: «لن نسمح بتكرار ما حدث في 2015»، مضيفة: «حتى الآن لم نشاهد حركات هجرة نحو أوروبا، لكن لابد أن نكون على استعداد».

وتابعت دير لاين: «لقد تعلمنا من دروس الماضي، ونحن اليوم أكثر استعداداً».

وشغلت قضية الهجرة حيزاً كبيراً من اهتمام القمة في بروكسل، بعد أن دعت رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن ونظيرتها الإيطالية جورجيا ميلوني، الاتحاد الأوروبي إلى الاستعداد لزيادة وتيرة الهجرة مع استمرار حرب إيران.

وكان عام 2015 فقط شهد تقدم أكثر من مليون شخص بطلبات لجوء لدول الاتحاد الأوروبي. على صعيد آخر، قالت ​دير لاين إن المفوضية ستقترح على دول الاتحاد الأوروبي خفض الضرائب على الكهرباء ودعم أسعارها كوسيلة سريعة للتخفيف من صدمة ارتفاع أسعار الطاقة الناجمة عن الحرب.

وأضافت: «في بعض الأحيان تُفرض ضرائب على ‌الكهرباء أعلى بكثير من الغاز، ‌تصل إلى 15 مثلاً، ‌وهذا لا ‌يمكن أن يكون الوضع. سنقترح خفض معدلات ​الضرائب على ‌الكهرباء ​والتأكد من أن الضرائب المفروضة على الكهرباء أقل من تلك المفروضة على ​الوقود الأحفوري».