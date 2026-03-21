واردات غير مسبوقة للصين من الخام الروسي

أظهرت بيانات جمركية، ​نُشرت أمس، أن واردات الصين من ‌النفط ​الخام من روسيا، أكبر مورد لها، بلغت 21.8 مليون طن في أول شهرين من عام 2026، أي ما يعادل 2.7 مليون برميل يومياً، بزيادة قدرها 41% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقاً لحسابات وكالة «رويترز» المستندة إلى بيانات الجمارك الصينية، فقد بلغ معدل الاستيراد اليومي في أول شهرين مستوى غير مسبوق، على الأقل منذ عام 2015.

وانخفضت الواردات من ماليزيا، ‌21% إلى 7.78 ملايين طن أو 0.96 مليون برميل يومياً في يناير وفبراير الماضيين.

وبلغت الواردات من ​إندونيسيا في أول شهرين من العام الجاري ​5.09 ملايين طن أو 0.63 مليون برميل يومياً.