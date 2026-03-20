الدفاع الكويتية: تدمير صاروخ باليستي و15 طائرة مسيرة خلال 24 ساعة

قالت وزارة الدفاع الكويتية إن منظومة الدفاع الجوي رصدت خلال الـ (24) ساعة الماضية صاروخ باليستي، تم التعامل معه وتدميره، كما تم رصد 25 طائرة مسيّرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وتمكنت منظومات الدفاع الجوي الكويتي من تدمير 15 منها، سقطت 8 منها خارج منطقة التهديد دون أن تشكل أي خطر.

وأضافت أن مسيرتين استهدفتا إحدى الوحدات في مصفاة تابعة لمؤسسة البترول الكويتية، مما أسفر عن اندلاع حريق تمت السيطرة عليه من قبل الفرق المختصة، دون تسجيل أي إصابات بشرية.