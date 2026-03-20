3 وفيات جراء انفجار أسطوانة هيليوم بمركز تجاري في مصر

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب العشرات، اليوم، جراء انفجار أسطوانة غاز هيليوم داخل أحد المراكز التجارية بمحافظة دمياط، شمالي مصر.

وأكدت وزارة الصحة المصرية أن هيئة الإسعاف دفعت بـ 16 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع الحادث فور البلاغ، وتم نقل 32 مصاباً إلى مستشفيات المحافظة، وتقديم الرعاية الطبية الفورية لهم على مدار الساعة بواسطة الفرق المتخصصة والأطقم التمريضية.

وأشار إلى أن الحادث أسفر عن 3 حالات وفاة، بينما تراوحت الإصابات بين كسور بسيطة وكدمات وسحجات وجروح سطحية. وقد غادر 18 مصاباً المستشفيات بعد تحسن حالتهم، فيما لا تزال باقي الحالات تحت الرعاية الطبية الدقيقة حتى الشفاء التام.