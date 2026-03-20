إيران تعلن مقتل المتحدث باسم الحرس الثوري في غارة إسرائيلية

أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم، بمقتل المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، اللواء علي محمد نائيني، في ضربات إسرائيلية.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية (IRIB)، أن نائيني قُتل، اليوم، وفق ما نقلته التقارير الرسمية.

كما أفادت وكالة “تسنيم” للأنباء، أن نائيني، الذي شغل منصب المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني منذ عام 2024، "قُتل".

من جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن إسرائيل هي التي نفّذت عملية اغتيال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني.