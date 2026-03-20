زعيم كوريا الشمالية يستعرض دبابة بقدرات دفاعية "غير مسبوقة"

أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على مناورة عسكرية واسعة كشف خلالها عن دبابة قتالية جديدة، وصفت بأنها عنصر أساسي في تحديث الجيش الكوري الشمالي، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن المناورة أجريت في قاعدة بيونغ يانغ التدريبية، وشملت وحدات مدرعة أطلقت صواريخ مضادة للدبابات، إلى جانب وحدات استهدفت طائرات مسيّرة ومروحيات معادية وهمية، تمهيدا لتقدم المشاة والدبابات.

وأوضحت الوكالة أن الدبابة الجديدة تتميز بقدرات حركة وقوة نارية وأنظمة دفاعية متطورة، بما في ذلك الحماية من الصواريخ والطائرات المسيّرة.

وأضافت أن كيم "شاهد بسرور بالغ الدبابات وهي تتقدم بقوة"، معبراً عن ارتياحه لما وصفه بتجسيد شجاعة الجيش، ومؤكداً تحقيق "تقدم ملحوظ" في تحديث صناعة الدبابات.

وقال إن الدبابة الجديدة تتمتع بقدرات دفاعية ذاتية قوية، معتبراً أنه "لا يوجد سلاح مدرع في العالم يضاهيها".