بريطانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا وإيطاليا واليابان تدين الاعتداءات الإيرانية على البنى التحتية ومنشآت الطاقة في دول الخليج

أعربت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا وإيطاليا واليابان اليوم عن إدانتها الشديدة للاعتداءات الإيرانية على البنى التحتية المدنية بما في ذلك منشآت النفط والغاز في دول الخليج والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز واستهداف السفن التجارية التي تمر عبره.

ودعت حكومات هذه الدول في بيان مشترك السلطات الإيرانية إلى الكف فورا عن تهديداتها لدول المنطقة بالمسيرات والصواريخ والمحاولات الأخرى لإغلاق المضيق أمام الملاحة التجارية بزراعة الألغام والامتثال لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817.

وأكدت أن حرية الملاحة تعد مبدأ أساسيا من مبادئ القانون الدولي بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، محذرة من أن التدخل في الملاحة البحرية الدولية وتعطيل سلاسل إمدادات الطاقة العالمية يشكلان تهديداً للسلام والأمن الدوليين.

وشدد البيان على أن الدول الموقعة تطالب بموجب القرار 2817 بوقف فوري وشامل للاعتداءات الإيرانية على البنية التحتية بما في ذلك منشآت النفط والغاز.

وأكد البيان استعداد الدول الأوروبية واليابان للمساهمة في جهود مناسبة لضمان المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز، مضيفا أن الدول الموقعة ترحب بالتزام عدد من الدول الأخرى على وضع خطط تحضيرية في هذا الشأن.