نتنياهو: 3 أهداف للحرب على إيران

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه تم إنهاء قدرات إيران على تصنيع أي أسلحة صاروخية أو نووية، وذلك بعد 20 يوماً من الحرب.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي اليوم، إن الحرب على إيران لديها ثلاثة أهداف القضاء على صواريخها، ومشروعها النووي، وخلق الظروف للشعب للإطاحة بالنظام، وهو الأمر الذي اعتبر من السابق لأوانه معرفته.

وأضاف أن العمل حالياً يركز على تدمير إمكانيات إيران في تصنيع الصواريخ واليورانيوم، واصفاً الأمر بالناجح.

وشدد على أن من الصعب بقاء الإسرائيليين في الملاجئ المحصنة، لكن التزامهم بالبقاء فيها يوفر للحكومة والجيش دعما في العمليات العسكرية.