الكويت تعلن إخماد حريق بوحدتي تشغيل في مصفاتي ميناءي الأحمدي وعبدالله

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية إخماد الحريقين اللذين اندلعا في وحدتي تشغيل بمصفاتي ميناءي الأحمدي وعبدالله وذلك بجهود فرق الطوارئ بعد تعرض المصفاتين للاعتداء بطائرات مسيرة صباح اليوم .

وأكدت المؤسسة في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن هذه الاعتداءات لم تسفر عن وقوع أي إصابات بشرية وأن التعامل معها تم بمهنية ووفق أعلى معايير السلامة المعتمدة.