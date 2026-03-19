سلطنة عمان تستنكر استهداف منشآت الطاقة في الإمارات وقطر والهجمات على السعودية

أعربت سلطنة عُمان عن استنكارها للاستهدافات التي طالت منشآت للطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، وهجمات أخرى استهدفت المملكة العربية السعودية.

وأكدت وزارة الخارجية العمانية في بيان ،اليوم، بثته وكالة الأنباء العمانية ، ضرورة الالتزام بالقوانين والأعراف الدولية، وعدم استهداف المنشآت المدنية، وإمدادات الطاقة العالمية، داعية إلى خفض التصعيد ووقف الأعمال العسكرية، وتغليب الحلول الدبلوماسية لمعالجة الخلافات بما يصون الأمن والاستقرار، ويحفظ مصالح المنطقة والعالم أجمع.

وعبرت عن تضامنها مع الدول الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات مشروعة لصون أمنها واستقرارها، داعية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ ما يلزم لوقف هذه الحرب وتداعياتها.

وأكدت أن معالجة الأسباب الجذرية للصراع تكمن في الحوار الذي يعد السبيل الأمثل لإيجاد الحلول وتحقيق الاستقرار الدائم في المنطقة.