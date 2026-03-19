البحرين تعلن اعتراض وتدمير 134 صاروخًا و238 طائرة مسيرة

أعلنت مملكة البحرين نجاح منظومات دفاعها الجوي في اعتراض وتدمير 134 صاروخًا و238 طائرة مسيرة استهدفتها منذ بدء الاعتداءات الإيرانية على أراضيها.

وأكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين في بيان بثته وكالة أنباء البحرين (بنا) أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة مشددة على أن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليميين.