الكويت: ضبط 10 مواطنين منتمين لـ"حزب الله" خططوا لاستهداف منشآت حيوية

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الأربعاء، أن جهاز أمن الدولة تمكن من إحباط مخطط لعملية إرهابية كانت تستهدف منشآت حيوية في الدولة، بعد عمليات رصد وتحريات أمنية مكثفة أسفرت عن ضبط 10 مواطنين من جماعة إرهابية ينتمون لـ"حزب الله"، قاموا بالتخطيط المسبق والتنسيق مع جهات خارجية، والسعي للتخابر معها بهدف تزويدها بإحداثيات المواقع المستهدفة، بما يشكل تهديداً مباشراً لأمن البلاد.