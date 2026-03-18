لبنان.. مقتل 6 في غارات إسرائيلية على وسط بيروت

قالت وزارة الصحة اللبنانية إن الغارات الجوية الإسرائيلية على بيروت أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن ستة أشخاص اليوم، وهزت الضربات ​قلب العاصمة مع تكثيف إسرائيل هجومها على جماعة "حزب الله" المدعومة من إيران.

واستهدفت ‌الغارات الجوية الإسرائيلية أيضا الضاحية الجنوبية لبيروت التي يسيطر عليها "حزب الله".

واستهدف معظم الغارات الإسرائيلية في منطقة بيروت الضاحية الجنوبية، لكن إسرائيل شنت أيضا عددا من الهجمات على مناطق ​بوسط العاصمة.

ودمرت غارة جوية في حوالي الساعة 1:30 صباحا بالتوقيت المحلي (23:30 بتوقيت جرينتش) ⁠عدة طوابق من مبنى سكني في حي زقاق البلاط في بيروت، بينما دمرت غارة في حي ​البسطة المجاور طابقين على الأقل من أحد المباني.

وفي حوالي الساعة 5:30 صباحا بالتوقيت المحلي (0330 بتوقيت جرينتش)، ​دمرت غارة أعنف مبنى كاملا في حي الباشورة - وهو منطقة قريبة من وسط بيروت استهدفتها إسرائيل أيضا الأسبوع الماضي.