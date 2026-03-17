ترامب: لسنا بحاجة إلى مساعدة من أحد لإعادة فتح مضيق هرمز

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه "لم يعد يحتاج إلى مساعدة" في إعادة فتح مضيق هرمز، بعدما رفض معظم حلفاء الولايات المتحدة طلبه في هذا الشأن. وتابع: "لن يمضي وقت طويل قبل أن تتمكن السفن من عبور مضيق هرمز".



وكتب ترامب، على منصته "تروث سوشال: "معظم حلفائنا في الناتو أبلغوا الولايات المتحدة عدم رغبتهم في المشاركة في عمليتنا العسكرية ضد النظام الإيراني الإرهابي". وقال: "حلف شمال الأطلسي يرتكب أخطاء شديدة الحُمق بشأن إيران".

وأضاف: "لم نعد في حاجة إلى مساعدة دول الناتو، ولم نعد نرغب فيها. لم نكن في حاجة إليها"، مشيرا كذلك إلى أن اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية، وهي دول أخرى حليفة رفضت طلبه المساعدة.

وتابع ترامب: "من المهم إخراج اليورانيوم المخصب من إيران". وقال: "لسنا مستعدين لترك إيران بعد لكن سنتركها قريبًا جدًّا".



وأضاف: "أنا محبط من ستارمر فقد ارتكب خطأً فادحًا بعدم دعم الولايات المتحدة في حرب إيران، وعلاقة الولايات المتحدة مع المملكة المتحدة كانت الأفضل قبل تولي ستارمر رئاسة الوزراء، أنا أختلف مع ستارمر فيما يتعلق بالهجرة والطاقة".