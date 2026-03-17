الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف قيادي في حركة "الجهاد" في الضربات على إيران

أكد مسؤول عسكري إسرائيلي الثلاثاء أن إسرائيل استهدفت في ضربة خلال الليل القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي أكرم العجوري.

وقال المسؤول في إحاطة صحافية طالبا عدم كشف هويته إن العجوري، وهو القائد العام لسرايا القدس، الجناح المسلح للحركة الذي ينشط خصوصا في قطاع غزة، "كان موجودا في إيران حيث يقيم عادة"، مشيرا إلى "عدم توافر معلومات لدينا" حول نتائج الضربة.