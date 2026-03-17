الصين "أخذت علماً" بتوضيحات واشنطن لأسباب طلب ترامب إرجاء زيارته

أعلنت الصين الثلاثاء أنها "أخدت علما" بتوضيحات قدمتها الولايات المتحدة بشأن أسباب طلب الرئيس دونالد ترامب تأجيل زيارته إلى بكين مشيرة إلى أنها لا تزال على تواصل مع الإدارة الأميركية بخصوص هذه الزيارة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان خلال مؤتمر صحافي دوري "أخذنا علما بأن الجانب الأميركي قد أوضح علنا المعلومات غير الدقيقة التي نشرتها وسائل الإعلام"، مشيرا إلى أن "الزيارة لا علاقة لها إطلاقا بمسألة حرية الملاحة في مضيق هرمز".

والتزم لين جيان الصمت في ما يخصّ احتمال تأجيل الزيارة التي لم تؤكّدها بكين بعد والتي من المفترض أن تحصل بين 31 مارس و2 أبريل وفق ما ذكر البيت الأبيض.

وهو قال إن "الصين والولايات المتحدة على تواصل في ما يخصّ الجدول الزمني لزيارة الرئيس ترامب ومسائل أخرى".

وكان الرئيس الأميركي قد تطرّق في تصريحات أدلى بها الأحد لصحيفة "فاينانشل تايمز" إلى احتمال تأجيل رحلته إلى الصين، إذا لم تساعد بكين على تيسير الملاحة في مضيق هرمز. وهو قال الإثنين إنه طلب من الصين تأجيل الزيارة "حوالى شهر"، نظرا لحاجته إلى البقاء في الولايات المتحدة بسبب الحرب في الشرق الأوسط.