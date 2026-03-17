وزير دفاع كوريا الجنوبية: إرسال سفينة حربية لمضيق هرمز يتطلب موافقة البرلمان

قال ‌وزير ​الدفاع الكوري الجنوبي اليوم الثلاثاء إن إرسال سفينة حربية إلى مضيق هرمز سيتطلب موافقة ‌البرلمان.

وأضاف أن سيؤول لا ‌تنوي إرسال سفينتها ‌الحربية التابعة ‌لوحدة تشيونغهاي ‌الكورية الجنوبية التي ​تحمل اسم ‌روكس ​داي جو-يونج إلى مضيق هرمز.

تتواجد ​كوريا الجنوبية بالفعل في الشرق الأوسط منذ إرسال الوحدة في 2009 لمرافقة سفنها التجارية التي ‌تبحر بالقرب من السواحل ​الصومالية في عمليات لمكافحة القرصنة.