وزير دفاع كوريا الجنوبية: إرسال سفينة حربية لمضيق هرمز يتطلب موافقة البرلمان
قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي اليوم الثلاثاء إن إرسال سفينة حربية إلى مضيق هرمز سيتطلب موافقة البرلمان.
وأضاف أن سيؤول لا تنوي إرسال سفينتها الحربية التابعة لوحدة تشيونغهاي الكورية الجنوبية التي تحمل اسم روكس داي جو-يونج إلى مضيق هرمز.
تتواجد كوريا الجنوبية بالفعل في الشرق الأوسط منذ إرسال الوحدة في 2009 لمرافقة سفنها التجارية التي تبحر بالقرب من السواحل الصومالية في عمليات لمكافحة القرصنة.
