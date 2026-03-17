إعلام إسرائيلي: الجيش استهدف علي لاريجاني ومصيره غير واضح

قال أربعة ​مسؤولين إسرائيليين إن الجيش الإسرائيلي استهدف ‌أمين ​مجلس الأمن الإيراني علي لاريجاني، مضيفين أنه لم يتضح على الفور ما إذا كان قد قُتل أو أُصيب.

وذكر المسؤولون لرويترز أن لاريجاني كان أحد أهداف الغارات التي شنها الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية على مناطق مختلفة من إيران.

ولم تصدر ‌طهران أي تعليق بعد على هذا التقرير.

وإذا تأكد مقتله، فسيكون لاريجاني ‌أرفع مسؤول إيراني يُقتل منذ مقتل ‌المرشد علي خامنئي في اليوم ‌الأول من الحرب.

وشوهد لاريجاني، المفاوض النووي السابق ​والحليف المقرب ‌من خامنئي، ​في طهران يوم الجمعة وهو يشارك في مسيرات يوم القدس.

وفي وقت لاحق من ذلك ​اليوم، عرضت الولايات المتحدة مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن كبار المسؤولين العسكريين والاستخباراتيين الإيرانيين، بمن فيهم لاريجاني، ضمن قائمة تضم 10 شخصيات مرتبطة بالحرس الثوري.