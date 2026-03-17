الجيش الإسرائيلي يعلن بدء نشاط عسكري بري محدود في جنوب لبنان

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اللفتنانت كولونيل نداف شوشاني الاثنين، في إفادة صحفية إن جيش بلاده ينفذ عمليات برية في "مواقع جديدة" بلبنان، واصفا الهجوم بـ "المحدود والموجه".

وتأتي هذه العملية، وفقا لبيان للجيش عبر منصة إكس، "في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ منطقة الدفاع الأمامية وتشمل تدمير بنى تحتية إرهابية والقضاء على عناصر إرهابية تعمل في المنطقة وذلك بهدف إزالة التهديدات وخلق طبقة أمنية إضافية لسكان الشمال".