ترامب: الاتفاق مع كوبا أصبح «قريباً جداً»

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن كوبا ترغب في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، وهو أمر سيحدث «قريباً جداً».

وقال ترامب للصحافيين في الطائرة الرئاسية، أول من أمس: «ترغب كوبا في التوصل إلى اتفاق، وأعتقد أننا سنتوصل قريباً إلى اتفاق أو سنفعل ما هو ضروري». وأضاف: «نجري محادثات مع كوبا»، مؤكداً في الوقت نفسه «سنتعامل مع إيران قبل كوبا».

وكانت كوبا قد أكدت أنها تجري محادثات مع الولايات المتحدة. كما أكد ترامب منذ منتصف يناير الماضي أن هناك مفاوضات جارية مع كبار المسؤولين في الجزيرة، لكن هافانا كانت تنفي ذلك.