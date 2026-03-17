"الداخلية الكويتية" تفكك جماعة إرهابية لـ "حزب الله" تضم 16 عنصراً بحوزتهم أسلحة ومواد مشبوهة

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت، بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة ومكثفة، من كشف وضبط جماعة إرهابية تنتمي إلى "حزب الله"، تستهدف زعزعة الأمن في البلاد وتجنيد أشخاص.

وكشفت التحريات والتحقيقات الأمنية عن مخطط تخريبي منظم تقف وراءه عناصر الجماعة، ويضم (14) مواطناً و(2) من الجنسية اللبنانية، يستهدف المساس بسيادة البلاد وزعزعة استقرارها، والسعي إلى نشر الفوضى والإخلال بالنظام العام، بما يشكل تهديداً مباشراً للأمن الوطني ويعرّض سلامة المواطنين والمقيمين ومقدرات الدولة للخطر.

وأوضحت الوزارة أنه تم العثور على عدد من المضبوطات بحوزة التنظيم الإرهابي، بعد أخذ الإذن القانوني اللازم من النيابة العامة، تمثلت في: (عدد من الأسلحة النارية والذخائر - سلاح يستخدم للاغتيالات - أجهزة اتصالات مشفرة (مورس) - طائرات درون - أعلام وصور خاصة بمنظمات إرهابية - خرائط ومواد مخدرة ومبالغ مالية - أسلحة خاصة للتدريب).