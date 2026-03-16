الحرس الوطني الكويتي يعلن إسقاط 7 طائرات "درون" معادية خلال 24 ساعة

أعلن الحرس الوطني الكويتي، اليوم أن "قوة واجب" التابعة له تمكنت من إسقاط 7 طائرات "درون" معادية اخترقت أجواء الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن المتحدث باسم الحرس الوطني العميد الدكتور جدعان فاضل توضيحه أن الحرس الوطني تمكن من التصدي وإسقاط 3 طائرات مسيرة و24 طائرة "درون" منذ بداية العدوان الإيراني الآثم، بإجمالي 27 طائرة مسيرة ودرون، فيما تعاملت وحدة التخلص من المتفجرات التابعة لكتيبة الهندسة مع 31 بلاغا عن بقايا صواريخ وشظايا في مواقع مختلفة.