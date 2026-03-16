البحرين: إحالة مُتهمين إلى المحاكمة الجنائية لنشرهم مقاطع مُصورة مصطنعة وبث أخبار كاذبة تمس الأمن العام

صرّح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية البحرينية بأن النيابة العامة في المملكة أمرت بإحالة عدد من المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، وذلك لقيامهم بنشر مقاطع مُصورة مُصطنعة (مُفبركة)، وإذاعة أخبار كاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من شأنها الإضرار بالأمن العام وإثارة الذعر بين أفراد المجتمع.

وكانت النيابة العامة البحرينية قد تلقت عدة بلاغات من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، أفادت بأنه في إطار عمليات الرصد والمتابعة التي تضطلع بها الإدارة، تم رصد عدد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بنشر وإذاعة أخبار كاذبة وشائعات مغرضة تتعلق بتحديد مواقع القصف تزامنًا مع أعمال العدوان الآثم التي تتعرض لها المملكة، فضلًا عن قيام أحد المتهمين بنشر وتداول صورة مصطنعة (مفبركة) تُظهر تعرض أحياء سكنية للقصف، الأمر الذي من شأنه أن يثير الذعر والهلع بين أوساط المواطنين والمقيمين، وكذلك من شأنه أن يمس السلم الأهلي.

وفور تلقي البلاغات، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، حيث استجوبت المتهمين وواجهتهم بالأدلة القائمة ضدهم، كما أمرت بفحص الأجهزة التقنية المستخدمة في ارتكاب الواقعة، واستمعت إلى شهودها، وانتهت إلى حبس المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيق، وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة.

وأكد رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين أن استغلال منصات التواصل الاجتماعي في نشر الأخبار الكاذبة أو تداول المقاطع المصطنعة التي من شأنها المساس بالأمن العام وبث الخوف بين أفراد المجتمع يُعد من الجرائم الجسيمة التي تمس أمن المجتمع واستقراره، مشددًا على أن النيابة العامة ستتصدى بحزم لكل من يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال المجرمة قانونًا، كما تهيب النيابة العامة بالكافة تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو تداولها، حفاظًا على الأمن العام وصونًا للسلم الأهلي واستقرار الوطن.