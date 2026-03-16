ترامب: السفن الحربية والطائرات الإيرانية كلها دمرت



قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن السفن الحربية الإيرانية وطائرات إيران كلها دمرت وضربنا أكثر من 7000 هدف في أنحاء إيران وحققنا تراجعاً بنسبة 90% في قدراتها الصاروخية، مضيفا أننا استهدفنا 3 مواقع لتصنيع الصواريخ والطائرات المسيّرة اليوم.

وأضاف ترامب في تصريحات لوسائل الإعلام خلال فعالية بالبيت الأبيض اليوم: "الحرب على إيران، استمرت بكامل قوتها خلال الأيام القليلة الماضية، ولم يتبق لدى إيران سوى عدد قليل جدا من الصواريخ لتطلقها". وتابع ترامب: "بأمر مني يمكن أن تُدمر أنابيب النفط في جزيرة (خرج)".

وقال: "كنت أتوقع أن تعمد إيران إلى استخدام مضيق هرمز كسلاح، وبعض الدول متحمسة للمساعدة في مضيق هرمز وبعضها غير متحمسة، كما أن دول عديدة أبلغتني أنها في الطريق للمساعدة في مضيق هرمز". وأضاف ترامب: "نشجع الدول الأخرى على الانضمام لمساعدتنا في مضيق هرمز ولست متأكداً إن كانت أي ألغام قد زُرعت"، لافتا إلى أنه تم تدمير 30 من سفن زرع الألغام الإيرانية في مضيق هرمز.

وقال : "لا نعلم تحديدا إن كان الزعيم الأعلى الإيراني الجديد قد قتل أم لا يزال حيا". وأضاف: "إنهم يريدون إبرام اتفاق لكن لا نعلم من هم قادتهم ولا أعلم إن كانوا مستعدين الآن للتفاوض". وأشار إلى أنه يعتقد ‌أن إيران ‌ترغب في إبرام اتفاق ‌لإنهاء ‌الصراع ‌الأمريكي الإسرائيلي ​مع ‌طهران، ​مضيفا ⁠أنه ​من غير ⁠الواضح من ⁠يتحدث ⁠باسم إيران.

وتابع : "لا نعرف ​قادتهم". وأضاف ترامب: "لم أكن راضيا عن موقف بريطانيا لكن أعتقد أنهم ربما يسهمون بجهود فتح مضيق هرمز، ونعتقد أننا سنبدأ في فتحه أمام حركة الملاحة قريبا وهناك أشياء أخرى يمكنك القيام بها مع مرور الوقت".

وقال ‌أنه تحدث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ‌الذي أبدى استعداده ‌للمساعدة ‌في ‌فتح مضيق ​هرمز. وأضاف ترامب، ‌أن ⁠وزير الخارجية ماركو روبيو سيعلن أسماء الدول ‌الراغبة في ​مساعدة الولايات المتحدة. وشدد على أن إسرائيل لن تستخدم السلاح النووي.

وحول أسعار الغاز، قال ترامب : "عندما تنتهي الحرب على إيران ستنخفض أسعار النفط والتضخم سريعا".