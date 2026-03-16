ستارمر: بريطانيا تعمل مع الحلفاء على خطة لإعادة فتح مضيق هرمز

قال رئيس ‌الوزراء ​البريطاني كير ستارمر اليوم الاثنين إن لندن تعمل مع الحلفاء على خطة جماعية لإعادة فتح مضيق هرمز واستعادة حرية ‌الملاحة في الشرق الأوسط، ‌لكنه أوضح أن المهمة لن ‌تكون سهلة.

وأردف ‌يقول لصحفيين "علينا ‌إعادة فتح مضيق هرمز ​في ‌النهاية لضمان ​استقرار سوق النفط، إنها ليست مهمة ​بسيطة".

وأضاف "وبالتالي نعمل مع كل حلفائنا، ومن بينهم شركاؤنا الأوروبيون، لوضع خطة جماعية قابلة للتطبيق تمكن من استعادة حرية الملاحة في ‌المنطقة بأسرع وقت ممكن ​وتخفيف الأثر الاقتصادي".