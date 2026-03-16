كوريا الجنوبية وأميركا تتواصلان بشأن طلب لإرسال سفينة حربية إلى مضيق هرمز

قال مسؤول رئاسي بارز اليوم الاثنين إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تتواصلان بشأن طلب واشنطن من سيؤول إرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن لي كيو يون، السكرتير الرئاسي للشؤون العامة والاتصالات أدلى بهذه التصريحات بعدما ناشد الرئيس الأميركي دونالد ترامب كوريا الجنوبية وأربع دول أخرى في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي إرسال سفن إلى مضيق هرمز لمواجهة محاولة إيران إغلاق الممر المائي.

وأضاف لي بدون توضيح قنوات التواصل الرئيسة " هذه قضية يجب الفصل فيها بعد مشاورات كافية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وأنا على دراية أن الجانبين على تواصل وثيق".

ولدى سؤاله ما إذا كانت واشنطن تقدمت بطلب رسمي، قال لي إن المكتب الرئاسي يحاول تحديد " النوايا الحقيقية" وراء تصريحات ترامب، كما أنه في حاجة للتأكد من موقف الحكومة الأميركية الرسمي قبل اتخاذ قرار.

