الجيش الإسرائيلي: دمّرنا طائرة كان يستخدمها علي خامنئي في مطار مهر آباد

قال الجيش الإسرائيلي اليوم الإثنين إنه دمّر طائرة كان يستخدمها المرشد الأعلى الإيراني السابق آية الله علي خامنئي ‌في مطار مهر أباد بطهران ‌ليلاً.

وأوضح أن الطائرة كان ‌يستخدمها مسؤولون ‌إيرانيون كبار ‌وشخصيات عسكرية للسفر داخل إيران وخارجها، ‌وللتنسيق ​مع الدول الحليفة.

ويعد مهر اباد من ​أقدم مطارات طهران، ويخدم حاليا الرحلات الداخلية والإقليمية. وإلى جانب كونه أكثر المطارات المدنية ازدحاماً، فهو أيضا منشأة ذات ‌استخدام مزدوج تضم أصولاً ​تابعة للقوات الجوية.