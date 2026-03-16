البحرين تعلن اعتراض وتدمير 125 صاروخاً و212 طائرة مسيرة منذ بدء العدوان الإيراني

أعلنت مملكة البحرين أن منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين اعترضت ودمرت 125 صاروخا و212 طائرة مسيرة استهدفت المملكة، منذ بدء الاعتداء الإيراني الغاشم.

وأكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين في بيان بثته وكالة أنباء البحرين أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين.