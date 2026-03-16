"وول ستريت جورنال": تحرك أميركي لتشكيل تحالف دولي لمرافقة السفن في مضيق هرمز

ذكرت صحيفة "⁠وول ستريت جورنال"، الإثنين، أن إدارة الرئيس ‌الأميركي دونالد ترامب، تعتزم ‌الإعلان ‌هذا الأسبوع عن اتفاق دول ‌عدة ‌على ⁠تشكيل تحالف لمرافقة السفن ⁠عبر ‌مضيق ⁠هرمز. وأضافت الصحيفة أن التحالف المرتقب يضم عدة دول، وستقوم بعمليات مرافقة للسفن في مضيق هرمز، وفق مسؤولين أميركيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن المناقشات فيما يتعلق بالتحالف لا تزال دائرة حول ما إذا كانت العمليات ستبدأ قبل انتهاء الأعمال العسكرية الجارية أو بعدها.

وكانت صحيفة ⁠"فاينانشال تايمز"، قد ذكرت نقلا عن مسؤول، أن وزراء خارجية ‌الاتحاد الأوروبي سيناقشون إمكانية توسيع ‌نطاق ‌مهمة أسبيدس البحرية التابعة للتكتل ‌إلى ‌مضيق ⁠هرمز.

ونقلت الصحيفة عن المسؤول ⁠قوله ‌إن مهمة ⁠بحرية مشتركة بين الاتحاد ⁠الأوروبي والأمم ⁠المتحدة لضمان المرور الآمن "تبدو أكثر ترجيحا".

والسبت حضّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب عددا من الدول على إرسال سفن حربية لتأمين مضيق هرمز.

وكتب الرئيس الأميركي على منصته "تروث سوشال"، أن "دولا عدة سترسل سفنا حربية، بالتعاون مع الولايات المتحدة، لإبقاء المضيق مفتوحا وآمنا".

وتابع: "نأمل بأن تبادر الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة ودول أخرى، إلى إرسال سفن إلى المنطقة بحيث لا يظل مضيق هرمز مهددا من دولة مقطوعة الرأس".

وأكد ترامب في وقت لاحق أنه "على دول العالم التي تتلقى النفط عبر مضيق هرمز أن تتولى أمر هذا الممر، وسنقدم مساعدة كبيرة".