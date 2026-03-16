السويسريون يؤيدون فرض ضرائب أعلى على الأثرياء

يؤيد الناخبون السويسريون فرض ضرائب أعلى على الأثرياء، من أجل تمويل الجيش ودفع المعاشات، فيما قد يعد هجوماً ثانياً على أصحاب الثروات الضخمة خلال أقل من عام، بحسب ما أوردته وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، أمس.

وأظهر استطلاع للرأي نشرته مجموعة «تاميديا/20 مينوتن»، أن أكثر من ثلثي المشاركين في الاستطلاع يؤيدون فكرة فرض ضريبة ثروة اتحادية بنسبة 0.33% على الأصول التي تتجاوز قيمتها خمسة ملايين فرنك سويسري (نحو 6 ملايين دولار).

وبينما لا توجد خطط رسمية لفرض مثل هذه الضرائب حتى الآن، من المتوقع أن تثير هذه النتيجة نقاشاً بين نواب البرلمان، الذين يبحثون سبل زيادة الإيرادات.