وكالة الطاقة: مخزونات استراتيجية من النفط في آسيا وأوقيانيا ستطرح فوراً

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة، الأحد، أن احتياطات من مخزونات النفط الاستراتيجية في آسيا وأوقيانيا ستطرح فورا في الأسواق، على أن تليها في أواخر مارس احتياطات أميركية وأوروبية، في ظل ارتفاع أسعار الخام جراء الحرب في الشرق الأوسط.

وأكدت الوكالة في بيان أن الدول الأعضاء عرضت خططا لتنفيذ هذا الاجراء، تُظهر "أنه سيتم توفير مخزونات من قبل الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة في آسيا وأوقيانيا على الفور، في حين ستُتاح مخزونات من أعضاء الوكالة في الأميركيتين وأوروبا ابتداء من نهاية مارس".

وكانت الدول الـ32 الأعضاء في الوكالة التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، اتفقت على طرح نحو 400 مليون برميل من النفط في السوق لتعويض النقص في الإمدادات الناتج عن الإغلاق شبه التام لمضيق هرمز منذ بدء الحرب في 28 فبراير.