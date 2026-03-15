البحرين: القبض على 5 أشخاص إثر قيامهم بالمشاركة في جمع وتمرير معلومات دقيقة وحساسة للحرس الثوري الإيراني

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، أن الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، تمكنت من القبض على 5 أشخاص وتحديد سادس «هارب خارج البلاد» إثر قيامهم بالمشاركة في جمع وتمرير معلومات دقيقة وحساسة للحرس الثوري الإيراني من خلال عناصر إرهابية موجودة في إيران، وتجنيد عناصر ارهابية للعمل في تنفيذ مخططات ارهابية ضد مملكة البحرين، بما من شأنه النيل من سيادة الدولة والأجهزة الأمنية والكيانات الاقتصادية، وبث الخوف والرعب لدى المواطنين والمقيمين وتعريض أمن وسلامة البلاد للخطر.

والمقبوض عليهم هم :

عباس عبدالله حبيب ( 39 عاما)

يوسف أحمد منصور سرحان (25 عاما)

محمد فضل حميد (39 عاما)

سهلان عبد الرضا علي (27 عاما)

محمد هادي حسن (37 عاما)

أحمد يوسف جاسم سرحان (37 عاما ، هارب خارج البلاد)

ودلت إفادة المقبوض عليه الأول، والذي يشير سجله الجنائي إلى تورطه خلال السنوات السابقة في جرائم ارهابية ، أنه تلقى تدريبات مكثفة بمعسكرات الحرس الثوري الايراني على تهريب الأشخاص وتجنيد عناصر للمشاركة في تنفيذ مخططات ارهابية ، حيث قام وبقية المقبوض عليهم، بالتقاط صور وإحداثيات لعدد من الأماكن الحيوية والهامة ، وكذلك بعض الفنادق في مملكة البحرين وإرسال تلك الصور والاحداثيات للحرس الثوري الإيراني ، مما ساعد في عملية استهداف تلك المواقع من جانب العدوان الإيراني الآثم .

وأشارت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية البحرينية إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المقبوض عليهم الخمسة إلى النيابة العامة.