البحرين: اعتراض وتدمير 125 صاروخاً و 211 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداء الإيراني الغاشم

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اليوم الأحد ، قيام منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين باعتراض وتدمير 125 صاروخا و211 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداء الإيراني.

وبيّنت أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن "هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليميين".

ودعت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة أنباء البحرين ، "الجميع إلى ضرورة البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى مع التقيد بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظًا على سلامتهم، والابتعاد التام عن المواقع المتضررة، وعن أي أجسام مشبوهة".