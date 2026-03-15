محادثات تجارية بين واشنطن وبكين في باريس قبيل قمة ترامب وشي

بدأ مفاوضون تجاريون من الولايات المتحدة والصين محادثات في باريس، اليوم الأحد، لوضع خطط للتحضير لقمة مرتقبة بين رئيسي البلدين في وقت لاحق من مارس الجاري.

ويقود الوفد الأميركي وزير الخزانة سكوت بيسنت وممثل التجارة الأميركي جيميسون جرير، فيما يرأس الوفد الصيني نائب رئيس مجلس الدولة خه ليفنغ، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.

ومن المتوقع أن يستعرض المفاوضون آخر التطورات في الهدنة التجارية التي تم التوصل إليها في نوفمبر الماضي، وأن يبحثوا قضايا تشمل الحرب في إيران، والاستثمارات، والمشتريات التجارية.

وستمهد نتائج هذه المحادثات الطريق لزيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الصين في الفترة من 31 مارس الجاري إلى 2 أبريل المقبل، والتي ستكون أول زيارة لرئيس أميركي إلى بكين منذ نحو عقد.

كما يمثل هذا الاجتماع أول لقاء بين الجانبين منذ أن قضت المحكمة العليا الأميركية بأن ترامب لا يملك السلطة لفرض رسوم جمركية باستخدام "قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية"، الذي استخدمه للتهديد بفرض رسوم تصل إلى 145% على الصين.