كوريا الجنوبية "تدرس" الدعوة الموجهة من ترامب لإرسال سفن لضمان أمن مضيق هرمز

قال مسؤول في الرئاسة الكورية الجنوبية لوكالة فرانس برس الأحد إن سيول "تدرس عن كثب" الطلب الذي وجهه إليها الرئيس الأميركي دونالد ترامب من بين دول أخرى لإرسال سفن لمضيق هرمز بهدف ضمان أمن ناقلات النفط في الخليج.

وأضاف المسؤول لوكالة فرانس برس "نتابع عن كثب تصريحات الرئيس ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي، وسندرس الأمر بعناية بالتشاور الوثيق مع الولايات المتحدة".

وفي معرض تأكيده على أهمية أمن الممرات البحرية الدولية وحرية الملاحة، صرّح المسؤول الكوري الجنوبي بأن سيول "تدرس وتُجري بحثا دقيقا لمختلف التدابير... لضمان أمن طرق نقل الطاقة".

وكتب الرئيس الأميركي السبت على حسابه في شبكة "تروث سوشال" الاجتماعية "نأمل بأن تبادر الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة ودول أخرى... الى إرسال سفن الى المنطقة بحيث لا يظل مضيق هرمز مهدداً من دولة مقطوعة الرأس"، في إشارة إلى إيران.

وكان ترامب أشار في وقت سابق هذا الأسبوع إلى أن البحرية الأميركية ستبدأ بمرافقة ناقلات النفط عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي "قريبا جدا".