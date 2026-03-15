أمين عام مجلس التعاون يدين بشدة الهجوم الثاني على قنصلية الإمارات في كردستان العراق

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بأشد العبارات الهجوم الثاني السافر الذي استهدف القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في كردستان العراق.

وأكد أن استمرار هذه الاعتداءات الغادرة على قنصلية الإمارات يُعد خرقاً جسيماً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، كما يمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن وسلامة الدبلوماسيين والعاملين في تلك البعثات.

وجدد التأكيد على وقوف مجلس التعاون وتضامنه مع دولة الإمارات العربية المتحدة ضد هذا الاعتداء، ورفضه لأشكال العنف والإرهاب كافة التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.