استهداف مطار الكويت الدولي بطائرات مُسيّرة وإصابة نظام الرادار

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت عن تعرّض مطار الكويت الدولي مساء السبت لاستهداف من قبل عدة طائرات مسيّرة أصابت نظام رادار المطار، دون تسجيل إصابات بشرية.

وقال المتحدث الرسمي عبدالله الراجحي إنه تم التعامل مع الحادثة وفق خطة الطوارئ المعمول بها منذ بداية الأزمة، وبالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة في الدولة.

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني الكويتية حرصها الدائم على اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة الطيران المدني في دولة الكويت.