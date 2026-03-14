"الداخلية" البحرينية: القبض على 6 أشخاص وإحالتهم للنيابة العامة إثر قيامهم بنشر مقاطع تتعلق بآثار العدوان الإيراني

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، تمكنت من القبض على 6 أشخاص، إثر قيامهم بنشر مقاطع مصورة تتعلق بآثار العدوان الإيراني الآثم، والتعاطف معه وتمجيد أعماله العدائية، إلى جانب نشر أخبار كاذبة والتحريض على استهداف مواقع في مملكة البحرين ، حيث تم تداول تلك المقاطع عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي من شأنه تضليل الرأي العام وبث الخوف في نفوس المواطنين والمقيمين والإضرار بالأمن والنظام العام.

وأكدت الوزارة على موقعها الرسمي أنه قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة.

وأهابت الوزارة بالجميع، ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم تداول أو إعادة نشر مقاطع أو أخبار غير موثوقة، تجنباً للمساءلة القانونية، وبما يحفظ أمن الوطن وسلامته.