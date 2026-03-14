بلدية الكويت: وقف إصدار التراخيص الجديدة لقاعات الأفراح المؤقتة حتى إشعار آخر

أصدرت المديرة العامة لبلدية الكويت منال العصفور، التعليمات بوقف إصدار التراخيص الجديدة المؤقتة لإقامة خيام المناسبات (قاعات الأفراح) حتى إشعار آخر اعتبارا من غد الأحد، وذلك بناء على تعميم وزارة الداخلية الكويتية الصادر ضمن التدابير الوقائية المتخذة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة حرصا على سلامة المقيمين والمواطنين.

ووفقاً لصحيفة "الأنباء" الكويتية، دعت العصفور أصحاب العلاقة المتقدمين للبلدية بطلب جديد لإصدار ترخيص مؤقت لإقامة قاعات الأفراح المؤقتة (خيام المناسبات) إلى التعاون مع مسؤولين المراقبة المختصة في إدارات النظافة العامة وإشغالات الطرق بأفرع بلدية الكويت في جميع المحافظات إلى حين استئناف إصدار تلك التراخيص المؤقتة مجددا.