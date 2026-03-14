الجيش الأردني يعلن التصدي لـ79 صاروخاً ومسيّرة إيرانية في الأسبوع الثاني من الحرب

أعلن الجيش الأردني في بيان السبت إن سلاح الجو الملكي تصدى خلال الأسبوع الثاني من الحرب التي تشنّها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران، لـ 79 صاروخا وطائرة مسيرة أطلقتها طهران ضد "مواقع حيوية" داخل المملكة.

وقال البيان الصادر عن مديرية الإعلام العسكري في القوات المسلحة الأردنية إن "85 صاروخا وطائرة مسيرة أُطلقت من إيران بشكل مباشر تجاه أراضي المملكة الأردنية الهاشمية خلال الأسبوع الماضي من الحرب، مستهدفة مواقع حيوية" أردنية.

وأضاف البيان أن "79 صاروخا وطائرة مسيرة جرى اعتراضها من قبل سلاح الجو الملكي، فيما لم تتمكن الدفاعات من صد خمس مسيرات وصاروخ واحد، مما أدى إلى سقوطها داخل الأراضي الأردنية".

وأكد أن "القوات المسلحة الأردنية ماضية في واجبها بالدفاع عن الوطن وحمايته من كل اعتداء، وتعمل على تسخير كل جهودها وأقصى طاقاتها في سبيل الحفاظ على أمن المملكة وسلامة مواطنيها".

من جهته، أكد متحدث باسم مديرية الأمن العام سقوط 93 شظية ناتجة من صواريخ وطائرات مسيّرة في غالبية المحافظات خلال الأسبوع الماضي، ما أدى إلى إصابة تسعة أشخاص حالتهم العامة متوسطة.

واتهم مدير الإعلام العسكري الأردني العميد مصطفى الحياري إيران السبت الماضي باستهداف منشآت البلاد الحيوية، مؤكدا أن صواريخها ومسيراتها ال119 التي أطلقت على الأردن خلال الأسبوع الأول من الحرب لم تكن عابرة.