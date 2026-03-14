تركيا تحذر رعاياها من السفر إلى العراق إلا "للضرورة القصوى"

دعت تركيا مواطنيها إلى تجنب السفر للعراق إلا في حالات الضرورة القصوى، وذلك على خلفية التغيرات المتسارعة في الظروف الأمنية.

جاء ذلك في بيان صادر عن السفارة التركية لدى بغداد أمس الجمعة، حسبما ذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأفاد البيان بأن الظروف الأمنية في العراق قد تتغير بشكل متسارع نحو الأسوأ خلال الفترة المقبلة.

ودعا البيان المواطنين الأتراك إلى تجنب التجمعات الكبيرة والساحات العامة ومناطق الاحتجاج حول المنطقة الخضراء في بغداد، وعدم التوجه إلى مطاري بغداد وأربيل الدوليين والمناطق المجاورة لهما.

كما دعاهم إلى تجنب الأماكن التي يتردد عليها الأجانب بشكل متكرر، بالإضافة إلى الأماكن المفتوحة، والمناطق السكنية في الموصل والمناطق المجاورة لها، والمناطق المحيطة بالبصرة.

كذلك طالب البيان بتجنب التواجد في محيط المناطق العسكرية بعموم العراق، ومواقع البنية التحتية الحيوية مثل حقول النفط.

وشدد على ضرورة اتخاذ المواطنين الأتراك أقصى درجات الحذر للسلامة الشخصية خلال تواجدهم في العراق.

وأشار بيان السفارة التركية إلى أن المجال الجوي العراقي مغلق أمام رحلات الطيران بسبب استمرار الاشتباكات والهجمات في المنطقة، وأنه لن يتم فتح المجال الجوي قبل 16 مارس الجاري.