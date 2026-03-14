هجوم على السفارة الأميركية في بغداد للمرة الثانية

استهدف هجوم بمسيّرة السفارة الأميركية في بغداد السبت، بعد ضربتين جويتين في العاصمة العراقية قُتل خلالهما عنصران في فصيل موال لإيران، وأحدهما "شخصية مهمة"، حسبما قال مسؤولون أمنيون لوكالة فرانس برس.

وأفاد مسؤول أمني رفيع المستوى، بأن الهجوم نفّذ بطائرة مسيّرة وأكد مسؤول آخر وقوع هجوم لكنه تحدث عن إطلاق صواريخ مضيفا أن مقذوفا سقط قرب مدرج المجمع الدبلوماسي.

وشاهد صحافي من وكالة فرانس برس فجر السبت دخانا أسود يتصاعد فوق السفارة الأميركية الواقعة في المنطقة الخضراء في بغداد والتي تضم بعثات دبلوماسية ومؤسسات دولية وهيئات حكومية.

وهذا الهجوم الثاني الذي يستهدف السفارة الأميركية في بغداد منذ بدء حرب إيران، وهو يأتي بعد ساعات فقط من ضربات استهدفت كتائب حزب الله أسفرت عن مقتل اثنين من عناصرها أحدهما "شخصية مهمة"، وفق مسؤولين أمنيين.