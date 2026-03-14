وول ستريت جورنال: مقتل 13 جندياً أميركياً وإصابة 210 خلال حرب إيران

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، فجر اليوم، عن حصيلة القتلى والمصابين في صفوف قوات الجيش الأميركي منذ بدء الحرب على إيران.

وذكرت الصحيفة أنه بعد أسبوعين من الحرب، لقي 13 جندياً أميركياً حتفهم، وأصيب 210 جنود، حالة 10 منهم خطرة.

وأفاد مسؤول أميركي للصحيفة بأن من بين هؤلاء الجرحى، عاد حوالي 170 إلى الخدمة العسكرية.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية، في وقت سابق الجمعة، مقتل جميع أفراد الطاقم الستة الذين كانوا على متن طائرة التزود بالوقود الأمريكية طراز (KC-135)، والتي تحطمت في غرب العراق.

وأكدت في بيان لها أن ملابسات الحادث لا تزال قيد التحقيق، غير أن سقوط الطائرة لم يكن ناجماً عن نيران معادية أو نيران صديقة.